Чому Трамп хоче ввести тарифи проти Індії?

Нові тарифи проти Індії набудуть чинності 1 серпня, передає 24 Канал з посиланням на Трампа у його соцмережі Truth Social.

Читайте також Трамп заявив, що дає Росії 10 днів для припинення війни

Він нагадав, що хоч Індія й друг Сполучених Штатів, протягом багатьох років США мали з ними відносно небагато бізнесу. Причиною є те, що індійські тарифи занадто високі — одні з найвищих у світі. Ба більше, ці тарифи мають найжорсткіші та найобтяжливіші нетарифні торговельні бар’єри серед усіх країн.

Крім того, згідно зі слів американського лідера, Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії. Наразі Нью-Делі є найбільшим покупцем російських енергоносіїв разом із Пекіном.

І це у той час, коли весь світ хоче, щоб Росія ПРИПИНИЛА ВБИВСТВО В УКРАЇНІ – УСЕ ЦЕ НЕ ДОБРЕ!,

– наголосив Дональд Трамп.

Зверніть увагу! Трамп заявив, що Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за все вищезгадане, починаючи з 1 серпня.