Що Трамп вирішив щодо тарифної ставки?

Раніше американський лідер казав, що США "встановлять тариф для, по суті, решти світу", тобто для тих країн, які не укладуть узгоджену торговельну угоду з Вашингтоном, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трампа запитали, яким буде цей тариф. Він відповів, що "приблизно знає, але хотів би бути ввічливим".

Я б сказав, у межах від 15% до 20%. Ймовірно, одна з цих двох цифр,

– повідомив Дональд Трамп.

У Reuters нагадали, що торгові партнери США мають укласти угоди до 1 серпня. Інакше всі вони зіткнуться зі значними митами.

Зауважте! За оцінкою Міжнародної торгової палати, американські споживачі вже стикаються з ефективною тарифною ставкою понад 20% – найвищою з початку 1900-х років.

Що відомо про зміни у тарифах?

У липні поточного року адміністрація Трампа надіслала листи 25 торговельним партнерам, зокрема Канаді, Мексиці та Європейському Союзу. У цих листах Вашингтон повідомив країнам про необхідність підвищення тарифів з 1 серпня.

Мита набудуть чинності, якщо держави не укладуть угоду зі Сполученими Штатами. Сам американський лідер заявляв, що подовження термінів не буде.

Нагадаємо! Як раніше повідомлялось, США хочуть ввести тарифи для маленьких країн, які не мають великого торговельного обсягу. Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10%, який американський президент встановив у квітні.