Чи зміняться тарифи від США для Китаю у 2025 році?

Трамп оголосив, що він планує введення нових тарифів проти багатьох країн з 1 серпня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Truth Social.

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За даними BBC, президент США готовий "домовлятися" з іншими країнами. Зокрема, з Китаєм, за його словами, вони зустрічаються для цьогоуже зараз.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Китай – жорстка країна... ми всі жорсткі, але побачимо, що буде.

Водночас, як заявляє RapidResponse47, Трамп має доволі позитиві очікування від цієї угоди. Особливо на фоні домовленостей з Японією.

У нас добрі стосунки з Китаєм... Побачимо, що буде. Ми щойно уклали нашу угоду з Японією. Вона була дуже хорошою – хорошою для всіх. Ми укладаємо чудові угоди,

– заявив Трамп.

Нагадаємо! США та Європа утвердили новий розмір тарифів для ЄС.