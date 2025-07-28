Що відомо про угоду ЄС та США?

Трамп оголосив про запровадження 15% мита на більшість імпортних товарів з 27 країн Європейського Союзу, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Президент США заявив, що ЄС погодився закупити у США енергоносії на суму 750 мільярдів доларів та інвестувати в США ще 600 мільярдів доларів.

Усі країни будуть відкриті для торгівлі зі Сполученими Штатами за нульовими тарифами, і вони погоджуються закуповувати величезну кількість військової техніки,

– додав Трамп.

За його словами, ця угода з блоком стала "найбільшою угодою, яку коли-небудь укладали". Фон дер Ляєн заявила, що угода принесе "стабільність" та "передбачуваність", а інші європейські лідери здебільшого вітали цей розвиток подій.

Які будуть тарифи?

Після того, як США та ЄС досягли торговельної угоди, на пресконференції президент розповів, що тариф на імпорт у США з країн Євросоюзу буде на рівні не менше 15%.

Для автомобілів, які зокрема постачають у США з Німеччини, ставка буде така ж. Натомість фармацевтична продукція не підпадатиме під дію угоди, а сталь та алюміній, як і раніше, експортуватимуть з тарифом 50%.

Раніше Трамп обіцяв підвищити відсоток, якщо Європа не підпише торгівельну угоду.