Что известно о соглашении ЕС и США?

Трамп объявил о введении 15% пошлины на большинство импортных товаров из 27 стран Европейского Союза, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Трамп встретился с фон дер Ляйен в Шотландии: что обсудили политики

Президент США заявил, что ЕС согласился закупить у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать в США еще 600 миллиардов долларов.

Все страны будут открыты для торговли с Соединенными Штатами по нулевым тарифам, и они соглашаются закупать огромное количество военной техники,

– добавил Трамп.

По его словам, эта сделка с блоком стала "самой большой сделкой, которую когда-либо заключали". Фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет "стабильность" и "предсказуемость", а другие европейские лидеры в основном приветствовали это развитие событий.

Какие будут тарифы?

После того, как США и ЕС достигли торгового соглашения, на пресс-конференции президент рассказал, что тариф на импорт в США из стран Евросоюза будет на уровне не менее 15%.

Для автомобилей, которые в частности поставляют в США из Германии, ставка будет такая же. Зато фармацевтическая продукция не будет подпадать под действие соглашения, а сталь и алюминий, по-прежнему, будут экспортировать с тарифом 50%.

Ранее Трамп обещал повысить процент, если Европа не подпишет торговое соглашение.