Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа во время выступления на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Вашингтоне 23 июля.

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Как будет работать соглашение между США и ЕС?

Дональд Трамп объяснил, что по достигнутым договоренностям США будут поставлять оружие в Евросоюз, после чего страны-члены самостоятельно распределят его, и основная часть будет направлена для нужд ВСУ.

Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить его (вооружение, – 24 Канал) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад,

– добавил президент США.

Напомним, 23 июля Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. В первый пакет войдут системы ПВО HAWK Phase III и их обслуживание, включая грузовики, запчасти, ремонт и обучение. Второй пакет будет включать боевые машины пехоты Bradley, их ремонт и техническую поддержку.

14 июля Дональд Трамп официально подтвердил, что Соединенные Штаты предоставят Украине военную помощь на "миллиарды долларов". Закупку и распределение вооружений будут осуществлять европейские союзники по НАТО.