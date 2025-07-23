Дональд Трамп имеет все возможности, чтобы наложить санкции прежде всего на Китай. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, отметив, что именно Пекин помогает России продолжать войну.

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Как Трамп может больно ударить по России?

Прежде всего важно принять санкционные ограничения против Китая. Конечно, также стоит придерживаться тех санкций, которые уже есть. Ведь, например, проверку судов из теневого флота, обычно, проводили Соединенные Штаты. Не так давно они вышли из этого процесса.

Теперь Европейский Союз должен контролировать соблюдение санкций. Потому что если россияне дальше будут возить нефть по той цене, которой хотят, то с этого ничего не будет. Сейчас есть немало вопросов к Америке, потому что она начала отменять те факторы поддержки, которые существовали ранее,

– отметил политолог.

Дональд Трамп должен наложить реальные санкции, но не на Россию. Есть банки, которые до сих пор не заблокированы и помогают россиянам хранить резервы. В общем Кремль имеет около 60 миллиардов долларов, которые еще может использовать. Кроме этого, есть прибыль от нефти и газа.

"Если американцы хотят до конца года надавить на Россию, то надо загнать ее в патовую ситуацию и провести переговоры с китайцами. Именно они помогают Путину. Если Китай все-таки решит остаться на стороне Кремля – наступит очень сложная ситуация", - подчеркнул Андрей Городницкий.

Однако, это маловероятный фактор, ведь Китай не сможет постоянно помогать России. Им самим нужно вооружение в случае возможной войны с Тайванем.

Заметим, Евросоюз впервые ввел санкции против банков и компаний из Китая, которые помогают России обходить санкции. Пекин пообещал отреагировать и принять меры в ответ.