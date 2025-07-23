Как санкции Трампа могут помочь?

Вашингтон может ввести 100% пошлины для покупателей российской нефти, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Это может произойти, если Россия не согласится на мирное соглашение с Украиной, срок которого истекает в начале сентября. США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, и эта позиция, по словам Райта, означает, что США могут принять масштабные меры.

Это огромное давление на Россию. Мы можем делать то, чего не могли делать раньше,

– сказал он.

Несмотря на такую позицию, администрация Трампа еще не ввела серьезных нефтяных санкций против России.

Долго ли еще Путин сможет вести войну против Украины?

Некоторые экономические эксперты прогнозируют, что Россия сможет вести войну еще до 2025 или 2026 года. Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев считает, что все средства, которые поддерживают Россию на плаву, взяты в долг.

Кремль печатает деньги, чтобы покрывать государственные нужды. Уровень благосостояния россиян продолжает ухудшается, однако это может продолжаться еще очень долго.

Условно до того момента, когда люди начнут есть траву. Это уже край. Пойдет ли власть на такое ухудшение экономики, чтобы продолжать войну? Зачем это все нужно? Все больше будет возникать таких вопросов,

– отметил он.

В Кремле, однозначно, понимают необходимость реагировать на подобные вопросы. Российские власти уже планируют сажать людей в тюрьмы за поиск в интернете "экстремистских материалов".

Экономический обозреватель подчеркнул, что со временем военкоры также будут страдать от своих высказываний, которые не совпадают с заявлениями министерства обороны России.