Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на встречу Трампа со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

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Трамп заявил о поездке в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение лидера КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Он также предположил возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным во время этого визита.

У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, вероятнее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры прислали приглашения, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время,

– сказал он.

Он также отметил, что получил много приглашений от мировых лидеров и примет решение в ближайшее время.

На вопрос журналистов, возможна ли встреча с Путиным в рамках визита в Китай, Трамп ответил коротко

Любые встречи возможны,

– подчеркнул Трамп.

По предварительной информации, Си Цзиньпин, Трамп и Путин могут встретиться в Пекине в начале сентября – на торжествах по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.