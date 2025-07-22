В то же время Путин считает ведение и продолжение войны в Украине приоритетом на данный момент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Какой приоритет Путина?

По данным источников издания, Владимир Путин всегда планировал предоставлять войне приоритет, несмотря на грусть России из-за ухудшения отношений с Трампом. Он до сих пор убежден в наступлении россиян и проигрыше Украины.

Москва разочарована и расстроена тем, что с Трампом ничего не получилось. Но какими бы ни были ожидания Путина относительно хороших отношений с Трампом, они всегда были второстепенными по сравнению с его максималистскими целями в Украине. Для Путина вторжение в Украину является вопросом существования,

– говорят в Кремле.

После возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов в январе казалось, что у Владимира Путина появился шанс подорвать единство НАТО и посеять сомнения в долгосрочной приверженности Запада Украине.

Впрочем, прошлой неделе стратегическая возможность для Путина скорее всего потерпела неудачу. Американский лидер публично заявил о разочаровании из-за отказа российского президента согласиться на прекращение огня в Украине.

"Трамп, похоже, был особенно расстроен тем, что его контакты с Путиным, в частности с 6 телефонными звонками, не принесли никаких результатов, что восприняли как личное оскорбление для лидера, известного тщеславием", – говорит источник.

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля назвал показательные удары по городам Украины "стратегической ошибкой", особенно после телефонных разговоров президентов, добавив, что Путин неправильно истолковал реакцию Трампа.

В то же время ряд российских чиновников и блогеров воспринимают угрозы американского президента несерьезно, продемонстрировал это как фактическое предоставление в руки российскому диктатору 50-дневного карт-бланша.

За 50 дней может многое произойти – и Путин это знает. Он считает Трампа эмоциональным и подверженным влиянию. Москва будет продолжать делать шаги навстречу Вашингтону. Они не считают этот раскол необратимым,

– говорит другой источник.

Бывший кремлевский чиновник сказал, что в войне погибло более 100 тысяч россиян, хотя потери уже превысили миллион, отметив, что Путин не может вернуться с чем-то меньшим чем то, что будут считать победой.