Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление во время разговора с журналистами 13 июля.

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В каких оценках Путина ошибся Трамп?

Трамп отметил, что поведение кремлевского руководителя вызывает у него разочарование.

Я очень разочарован президентом Путиным. Я думал, что он человек слова, а он всех бомбит,

– сказал Трамп.

На вопрос, планирует ли он объявлять санкции против России, Трамп ответил: "Посмотрим, что будет завтра".

Напомним, Трамп заявил, что планирует отправить Украине различные типы вооружения, в частности Patriot. Он не уточнил количество систем, но заметил, что Европейский Союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

Американский лидер также добавил, что США планируют присылать Украине "различные единицы очень сложного военного оборудования".