Про це розповідає 24 Канал з посиланням на зустріч Трампа зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі.

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Трамп заявив про поїздку до Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Він також припустив можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним під час цього візиту.

У нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили в Китай, і ми, найімовірніше, туди поїдемо. Це ще не зовсім скоро, але й не надто далеко. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом,

– сказав він.

Він також зазначив, що отримав багато запрошень від світових лідерів і ухвалить рішення найближчим часом.

На запитання журналістів, чи можлива зустріч із Путіним у межах візиту до Китаю, Трамп відповів коротко

Будь-які зустрічі можливі,

– наголосив Трамп.

За попередньою інформацією, Сі Цзіньпін, Трамп і Путін можуть зустрітися в Пекіні на початку вересня – на урочистостях з нагоди 80-річчя завершення Другої світової війни.