Учитывая это, спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил не выносить на рассмотрение законопроект о санкциях против России. Этот вопрос он не хочет поднимать до окончания 50-дневного срока, передает 24 Канал со ссылкой на REUTERS.

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Что сказал Джонсон о войне в Украине?

Джонсон обсудил решение с конгрессменами. По его словам, Палата представителей и Сенат соглашаются, что нужно подождать.

Учитывая установленный Белым домом 50-дневный срок, мы должны дать возможность главнокомандующему, администрации, министру обороны и Пентагону сделать то, что они собираются сделать, и посмотреть, как это сработает,

– добавил Джонсон.

Кроме этого, он призвал к прекращению войны и подчеркнул, что США необходимо достижение мира. Америка не хочет дальнейшего вмешательства в то, что происходит.

"Нам нужен мир там. Это продолжается слишком долго. Погибает слишком много невинных людей. И мы абсолютно не хотим дальнейшего участия США в этом", – добавил спикер Палаты представителей.

Напомним, Дональд Трамп изменил риторику в отношении России. Сначала он выразил недовольство действиями Путина, а потом пригрозил принять новые санкции, если Кремль дальше будет игнорировать мирные договоренности. Новые санкции коснутся не только России, но и стран, которые ей помогают.