Дональд Трамп має всі можливості, щоб накласти санкції насамперед на Китай. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зауваживши, що саме Пекін допомагає Росії продовжувати війну.

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Як Трамп може боляче вдарити по Росії?

Насамперед важливо ухвалити санкційні обмеження проти Китаю. Звісно, також варто дотримуватися тих санкцій, які вже є. Адже, наприклад, перевірку суден з тіньового флоту, зазвичай, проводили Сполучені Штати. Не так давно вони вийшли з цього процесу.

Тепер Європейський Союз має контролювати дотримання санкцій. Бо якщо росіяни далі возитимуть нафту по тій ціні, якій хочуть, то з цього нічого не буде. Зараз є чимало питань до Америки, бо вона почала скасовувати ті фактори підтримки, які існували раніше,

– зазначив політолог.

Дональд Трамп має накласти реальні санкції, але не на Росію. Є банки, які досі не заблоковані й допомагають росіянам зберігати резерви. Загалом Кремль має близько 60 мільярдів доларів, які ще може використати. Крім цього, є прибуток від нафти й газу.

"Якщо американці хочуть до кінця року натиснути на Росію, то треба загнати її в патову ситуацію і провести переговори з китайцями. Саме вони допомагають Путіну. Якщо Китай все-таки вирішить залишитися на боці Кремля – настане дуже складна ситуація", - підкреслив Андрій Городницький.

Однак, це малоймовірний фактор, адже Китай не зможе постійно допомагати Росії. Їм самим потрібне озброєння у випадку можливої війни з Тайванем.

Зауважимо, Євросоюз вперше ввів санкції проти банків і компаній з Китаю, які допомагають Росії обходити санкції. Пекін пообіцяв відреагувати та вжити заходів у відповідь.