Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Трампа під час виступу на саміті з питань штучного інтелекту у Вашингтоні 23 липня.

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Як працюватиме угода між США та ЄС?

Дональд Трамп пояснив, що за досягнутими домовленостями США постачатимуть зброю до Євросоюзу, після чого країни-члени самостійно розподілять її, і основна частина буде спрямована для потреб ЗСУ.

Вони збираються витратити ці гроші в США на наші оборонні компанії, і ми збираємося відправити його (озброєння, – 24 Канал) їм, а вони розподілять обладнання, яке ми відправимо. Чесно кажучи, так і повинно було бути ще три роки тому,

– додав президент США.

Нагадаємо, 23 липня Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на 322 мільйони доларів. До першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, включно з вантажівками, запчастинами, ремонтом та навчанням. Другий пакет включатиме бойові машини піхоти Bradley, їх ремонт і технічну підтримку.

14 липня Дональд Трамп офіційно підтвердив, що Сполучені Штати нададуть Україні військову допомогу на "мільярди доларів". Закупівлю та розподіл озброєнь здійснюватимуть європейські союзники по НАТО.