Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA).

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Що передбачають пакети військової допомоги?

Відомо, що до першого пакету увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування, включно з вантажівками, запчастинами, ремонтом та навчанням. Загальна вартість становить 172 мільйони доларів.

Тим часом другий пакет включатиме бойові машини піхоти Bradley, їх ремонт та технічну підтримку на 150 мільйонів доларів.