Изменятся ли тарифы от США для Китая в 2025 году?

Трамп объявил, что он планирует введение новых тарифов против многих стран с 1 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Truth Social.

Читайте также Выплата в 50 000 гривен и 7 000 гривен помощи ежемесячно: кто сможет получить такие суммы

По данным BBC, президент США готов "договариваться" с другими странами. В частности, с Китаем, по его словам, они встречаются для этого уже сейчас.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Китай – жесткая страна... мы все жесткие, но увидим, что будет.

В то же время, как заявляет RapidResponse47, Трамп имеет довольно позитивные ожидания от этой сделки. Особенно на фоне договоренностей с Японией.

У нас хорошие отношения с Китаем... Посмотрим, что будет. Мы только что заключили наше соглашение с Японией. Оно было очень хорошим – хорошим для всех. Мы заключаем замечательные сделки,

– заявил Трамп.

Напомним! США и Европа утвердили новый размер тарифов для ЕС.