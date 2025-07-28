Какую помощь хотят предоставлять семьям с детьми?

Таким образом хотят повысить уровень рождаемости, а также поддержать семьи в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения, пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект №13532.

Читайте также Новые выплаты украинцам с детьми: проект закона уже одобрен

Проект предусматривает денежную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка. Средства будут предоставлять единовременно.

Кроме того, отдельная категория помощи предусматривается для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который ухаживает за ребенком до достижения им одного года. Размер помощи будет определен Кабмином. Однако ориентировочная сумма 7 тысяч гривен в месяц.

Следует ожидать еще одну помощь – "еЯсла" – которую будет получать тот из родителей (или опекун), кто выйдет на работу после достижения ребенком 1 года. Детали по этому типу помощи определит Кабмин.

Важно! Отмечается, что эти шаги позволят усилить поддержку семей с детьми и стимулировать родителей трудоустраиваться, а также стимулировать развитие сети частных учреждений дошкольного образования.