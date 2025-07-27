Какие будут новые выплаты на детей?

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде, Тарас Мельничук, денежная помощь касается, как беременных женщин, так и семей с новорожденными детьми, передает 24 Канал.

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Также, если законопроект примут окончательно, то денежную поддержку будут получать еще и те, кто воспитывает ребенка самостоятельно, или ведет в первый класс школьника.

Напоминаем, что законопроект предлагает оказывать помощь в таком порядке и размере:

Помощь беременным женщинам и после родов – размер составит 7 тысяч гривен на одного ребенка в месяц для женщин, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования,

Единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка – 50 тысяч гривен,

Помощь по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста одному из родителей ребенка, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику,

Помощь по уходу за ребенком "еЯсла" – речь идет о возмещении стоимости услуги по уходу за ребенком учреждениям дошкольного образования одному из родителей или законному представителю,

Единовременная денежная помощь ученикам первых классов "Пакет школьника" – речь идет о 5 тысячах гривен.

Обратите внимание! Согласно проекту закона, в документе также прописано, что в случае спроса и недостатка мест для получения дошкольного образования руководители учреждений за счет средств из местных бюджетов обязаны компенсировать родителям средства, которые были уплачены за получение их детьми дошкольного образования.