В отдельных кругах появляются опасения относительно роста "нежелательных" рождений, "заработка" на рожденных детях, увеличение количества социальных сирот. Однако пособие при рождении ребенка необходимо повышать. В эксклюзивной колонке для 24 Канала приведу отдельные аргументы.

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Почему важно увеличить пособие при рождении ребенка?

Аргумент №1 – размер выплаты не менялся 11 лет

Начиная с 1 июля 2014 года помощь при рождении ребенка предоставляется в фиксированном размере 41 280 гривен и независимо от очередности рождения ребенка (согласно Закону Украины "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине" от 19.04.2014). Тогда же было отменено пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Из-за того, что помощь при рождении ребенка распределяется на две части, одна из которых выплачивается сразу (10 320 гривен), а другую – родители ребенка получают ежемесячно (по 860 гривен) в течение следующих 36 месяцев, появилась определенная путаница.

Помощь при рождении ребенка не пересматривалась уже 11 лет.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет за этот период увеличился в 2,5 раза, и, если в 2014 году размер пособия равнялся 40 прожиточным минимумам, то в 2025-м – только 16.

Еще большие изменения произошли по минимальной заработной плате: она выросла почти в 7 раз. Итак, если в 2014 году помощь при рождении ребенка составляла 34 минимальные зарплаты, то сегодня – только 5.

Даже при неизменности размера помощи неуклонно уменьшались ее весомость и роль. Из-за инфляционных процессов и девальвации национальной валюты постоянно снижалась покупательная способность этой помощи. Семьи чувствовали все меньшую и меньшую государственную поддержку. Важно, чтобы помощь при рождении ребенка связывалась с социальными стандартами и могла меняться соответственно их росту.

Аргумент №2 – это способствует реализации детородных планов в семьях

В 2008 – 2010 годах мы решили исследовать, как введение в Украине в 2005 году весомого единовременного пособия при рождении ребенка повлияло на детородное поведение. Для этого мы проанализировали группу респондентов, у которых уже после 2005 года родился ребенок.

Оказалось, что почти треть из них решилась на рождение ребенка именно благодаря значительной государственной помощи. Когда же мы рассмотрели детородные намерения этих респондентов, то выяснилось, что все они хотели родить как минимум двух детей, а главной преградой для рождения еще одного ребенка был недостаточный уровень материального обеспечения.

К тому же был довольно значительным интервал между рождением предыдущего ребенка (чаще всего первенца) и следующего (рожденного после 2005 года). Скорее всего, если бы в то время не было введено весомую помощь при рождении ребенка, определенная часть семей отказалась бы от своих первоначальных детородных планов и имела бы меньшее количество детей, чем хотела.

Тот факт, что Украина является одной из беднейших стран в Европе, поднимает экономический фактор на высшие позиции в ранжировании как препятствий для рождения ребенка, так и необходимых мер для повышения рождаемости в стране.

До полномасштабного вторжения немало опросов показало ориентированность большинства людей репродуктивного возраста в Украине на двудетную семью, еще 15 – 20% хотели бы иметь трех или более детей. То есть потенциал для роста рождаемости есть (по крайней мере был), но без ощутимой государственной поддержки он может оставаться нереализованным.

Аргумент №3 – возможность больших инвестиций в развитие ребенка

Помощь при рождении ребенка важно рассматривать как поддержку семьи со стороны государства в ответственный и довольно сложный период ее жизненного цикла, когда значительно возрастают потребности. Ведь появился еще один член семьи, а вот заработки обычно уменьшаются из-за необходимости одному из супругов на время приостановить свою профессиональную карьеру и заботиться о младенце.

Впрочем, при любых условиях, даже если в семье нет острой потребности в государственной помощи, повышение выплат при рождении ребенка позволяет увеличить инвестиции в развитие ребенка (в его человеческий капитал).

Скажем, покупать для ребенка качественные продукты питания, предметы гигиены, одежду, развивающие игрушки, посещать центры по развитию ребенка, если появляются проблемы, консультироваться с лучшими специалистами и тому подобное.

Аргумент №4 – повышается вероятность рождения в семье еще одного ребенка

Проблема низкой рождаемости довольно давно в фокусе внимания почти всех европейских стран, что объясняет огромное количество различных исследований этого вопроса. Существуют исследования, которые четко показывают – если семья в период рождения и воспитания первого (или предыдущего) ребенка испытывает существенные трудности (это могут быть осложнения со здоровьем матери или ребенка, или финансовые проблемы), то возрастает риск отказа супругов от рождения еще одного ребенка, хотя предварительно такие намерения у них были. Материальные трудности часто вызывают конфликты в семьях, что может привести к разводу.

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Социологические опросы в Украине во время полномасштабной войны свидетельствуют об ухудшении материального положения респондентов. К трудностям войны добавляются еще и проблемы материального обеспечения. Когда рождается ребенок, проблемы могут усиливаться. Поэтому важно, чтобы государство помогало как можно безболезненнее пройти сложный период, чтобы в семьях сохранились намерения родить желаемое количество детей.

Почему не стоит ожидать быстрых результатов?

Иногда можно услышать мнение вроде того, что государственные выплаты вообще лучше отменять, ведь показатели рождаемости не растут. Предложенные Министерством социальной политики меры по поддержке семьи, в частности повышение помощи при рождении ребенка, также вряд ли улучшат показатели. Но не потому, что повышение выплат незначительное, а потому, что в стране – длительная и жестокая война.

Государство должно беспокоиться о своем населении и будущем, должно поддерживать тех, кто несмотря на войну решается на рождение детей. В свою очередь, такие меры как повышение пособия при рождении ребенка, могут способствовать усилению доверия к государству, определенной степени удерживать население репродуктивного возраста от выезда за границу.

Мы очень хотим жить в мире и согласии. Мы очень хотим, чтобы наше государство было сильным, независимым, успешным и богатым, чтобы уровень оплаты труда каждого был высок и каждая семья имела возможность родить и воспитать то, количество детей, которое желает. Однако пока этого нет, и поэтому важно, чтобы семьи чувствовали государственную поддержку, помощь при рождении ребенка была весомой, но семейная политика не ограничивалась только ее предоставлением.