Рост населения в ЕС наблюдается уже четвертый год подряд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат.

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Население ЕС выросло до 450 миллионов

В отчете говорится, что население Европейского Союза значительно возросло за последние два десятилетия. По состоянию на 1 января 2025 года численность населения составила 450,4 миллиона человек, что на 1 070 702 человека больше, чем в прошлом году. Это уже четвертый год подряд рост после спада в 2021 году, который был связан с последствиями пандемии COVID-19.

Население ЕС выросло с 354,5 миллиона в 1960 году до 450,4 миллиона на 1 января 2025 года, что на 95,9 миллиона человек больше,

– указали в Евростате.

В то же время в документе указывается, что в последние десятилетия рост населения постепенно замедлился: в течение 2005 – 2024 годов оно увеличивалось в среднем примерно на 0,9 миллиона человек в год, в то время, как в 1960-х годах, этот показатель достигал около 3 миллионов ежегодно.

Какие страны в лидерах и наоборот

По состоянию на начало 2024 года самой густонаселенной страной ЕС была Германия, на которую приходится 19% от общего количества населения, за ней следуют Франция – 15% и Италия – 13%. Вместе эти три страны представляют почти половину (47%) всего населения ЕС.

Отчет также определяет Мальту, Ирландию и Люксембург как три страны ЕС с самыми высокими темпами прироста населения, причем Мальта лидирует с показателем +19,0 на 1000 человек, за ней следует Ирландия с +16,3 и Люксембург с +14,7.

В противовес этому, восемь стран ЕС сообщили о сокращении численности населения за последний год. Наиболее значительному сокращению подверглась Латвия, где общий показатель изменения населения составил -9,9 на 1000 человек, за ней следует Венгрия с показателем -4,7, а также Польша и Эстония с показателем -3,4.

Тем временем в Германии стремительно растет количество бездомных – из них немало украинцев.