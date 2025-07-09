Она распространит свое действие на все страны Шенгенской зоны в течение 180 дней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

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Европарламент постепенно внедрит систему EES

Европейская система въезда/выезда (EES) предназначена для автоматического документирования информации о гражданах третьих стран, которые въезжают в ЕС по краткосрочным визам или в рамках безвизового режима.

Детали о новой системе EES 24 Канал уже рассказывал ранее. Тогда ее запуск запланировали на октябрь 2025-го.

EES будет фиксировать важнейшие данные, включая имя лица, тип проездного документа, время и место въезда или выезда, а также биометрическую информацию, такую как отпечатки пальцев и фотографии лица.

Цель состоит в том, чтобы повысить безопасность, ускорить процесс пограничного контроля и сократить очереди,

– заявили в Европарламенте.

Постепенное внедрение новой системы будет происходить в течение следующих 180 дней, чтобы смягчить потенциальные проблемы во время ее развертывания. При этом система может быть приостановлена, если возникнут технические трудности или чрезмерные очереди.

Государства-члены ЕС могут по своему усмотрению выбирать, или внедрять систему постепенно, или регистрировать все пересечения границы одновременно.

Согласно установленному графику, ожидается, что 10% пересечений границы будут зарегистрированы в системе до 30-го дня, 35% – до 90-го дня, а полная регистрация ожидается до 170-го дня.