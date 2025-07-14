Зростання населення у ЄС спостерігається вже четвертий рік поспіль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Євростат.

Читайте також ЄС запроваджує нову систему в'їзду: що зміниться при перетині кордону

Населення ЄС зросло до 450 мільйонів

У звіті мовиться, що населення Європейського Союзу значно зросло за останні два десятиліття. Станом на 1 січня 2025 року чисельність населення становило 450,4 мільйона осіб, що на 1 070 702 особи більше, ніж торік. Це вже четвертий рік поспіль зростання після спаду у 2021 році, який був пов'язаний з наслідками пандемії COVID-19.

Населення ЄС зросло з 354,5 мільйона в 1960 році до 450,4 мільйона на 1 січня 2025 року, що на 95,9 мільйона осіб більше,

– вказали у Євростаті.

Водночас у документі вказується, що в останні десятиліття зростання населення поступово сповільнилося: протягом 2005 – 2024 років воно збільшувалося в середньому приблизно на 0,9 мільйона осіб на рік, у той час, як у 1960-х роках, цей показник сягав близько 3 мільйони щороку.

Які країни у лідерах і навпаки

Станом на початок 2024 року найбільш густонаселеною країною ЄС була Німеччина, на яку припадає 19% від загальної кількості населення, за нею йдуть Франція – 15% та Італія – 13%. Разом ці три країни представляють майже половину (47%) всього населення ЄС.

Звіт також визначає Мальту, Ірландію та Люксембург як три країни ЄС з найвищими темпами приросту населення, причому Мальта лідирує з показником +19,0 на 1000 осіб, за нею йде Ірландія з +16,3 та Люксембург з +14,7.

На противагу цьому, вісім країн ЄС повідомили про скорочення чисельності населення за останній рік. Найбільш значного скорочення зазнала Латвія, де загальний показник зміни населення склав -9,9 на 1000 осіб, за нею йде Угорщина з показником -4,7, а також Польща та Естонія з показником -3,4.

Тим часом у Німеччині стрімко зростає кількість безхатьків – з них чимало українці.