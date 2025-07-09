В недавнем отчете было обнаружено, что в западных федеральных землях наблюдается самый высокий уровень бездомности, тогда как на восточных – наименьший. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на STERN.de.

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Почти треть бездомных в Германии – украинцы

По последним данным, примерно 137 800 украинцев сейчас проживают в приютах и временных помещениях, предоставленных муниципалитетами Германии. Эта цифра охватывает не только лиц, официально признанных бездомными, но и тех, кто не имеет постоянного адреса, хотя и имеет временное жилье.

В отчете подчеркивается, что в целом в Германии зарегистрировано 372 000 бездомных иностранцев, причем украинцы составляют наибольшую группу. Однако важно отметить, что эта статистика не учитывает лиц, которые живут под открытым небом, поэтому реальное количество бездомных может быть еще выше.

В Германии зафиксировано более 470 тысяч людей без собственного жилья, почти треть из них – беженцы из Украины,

– говорится в сообщении.

Большинство украинских бездомных – это молодые люди и женщины с детьми, которые искали убежища в Германии после полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя этим лицам предоставлен статус временной защиты, они сталкиваются со значительными трудностями в получении стабильного жилья. Среди факторов, способствующих этим трудностям:

нехватка доступного социального жилья,

языковые барьеры,

препятствия в трудоустройстве,

сложная бюрократическая система.

К слову, в 2024 году Германия выдала рекордное количество паспортов.

Немецкие соцслужбы бьют тревогу

Большинство бездомных в Германии сосредоточено в густонаселенных регионах, таких как Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Берлин, тогда как меньше всего их в восточных федеральных землях: Тюрингия, Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания.

В то же время немецкие социальные службы выражают обеспокоенность относительно нынешней системы размещения мигрантов, которая, как сообщается, перегружена. Эксперты призывают правительство усилить жилищные программы и облегчить доступ к аренде жилья для иностранцев, особенно тех, кто пострадал от войны.

Важно отметить, что рост количества официально зарегистрированных бездомных лиц может свидетельствовать не только о настоящем увеличении количества бездомных. Это также может быть связано с совершенствованием методов сбора данных, поскольку всеобъемлющая статистика по бездомности систематически собирается только с 2022 года.