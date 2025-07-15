Можно ли купить смартфон на деньги из "Пакета школьника"?

Помощь предусмотрена на каждого ребенка, который идет в первый класс, сообщает 24 Канал со ссылкой на этер "Киев24".

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Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала, что купить, например, смартфон за эти деньги нельзя.

Смартфон за эти средства нельзя будет купить. Это базовая поддержка. Если семья может позволить себе купить для первоклассника смартфон, то это очень хорошо, но это не такие критические расходы, которые необходимы для поддержки семьи. Речь идет о канцелярских товарах, детская одежда, где есть несколько кодов, детская обувь,

– сказала чиновница.

На что можно потратить "Пакет школьника"?

Средства из "Пакета школьника" будут поступать на специальный счет и предназначены для покупки канцелярских товаров, детской одежды и обуви. Помощь предусмотрена всем первоклассникам. Поэтому, если в семье двойняшки и дети сверстники, то семья может получить средства на каждую.

Помощь родителям первоклассника может прийти в два способа, в частности, в сообщении в Дії, если они пользуются этим приложением или через Пенсионный фонд после обращения с заявлением о назначении такой помощи.

Деньги выплатят только одному из родителей. Заявление также могут подавать и родители, которые находятся за рубежом, однако ребенок живет в Украине.