Деньги предусмотрели на покупку необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на из сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Что предусматривает "Пакет школьника"

Получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья. Заявку можно подавать через Дию. Чиновники обещают, что все будет удобно и просто.

Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы,

– уточнил премьер.

Министерство социальной политики прокоммуницирует все детали и информацию о старте подачи заявок.

Выплата в размере 5 тысяч гривен никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

Запуск "Пакета школьника" – это небольшая часть новаций, которые также призваны создать условия для того, чтобы украинцы оставались жить и работать в Украине,

– подчеркнул глава правительства.

Недавно Денис Шмигаль также рассказывал об изменениях и реформах, которые ожидают украинское образование в этом году. В частности, упоминал и о бесплатном питании детей в школах и выделенных средствах от государства.