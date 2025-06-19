Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время образовательного фестиваля "Учителя будущего 2025" во Львове, передает 24 Канал. Также он рассказал о действующих реформах в сфере украинского образования.

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Как обеспечивают безопасность образовательного процесса в Украине

Глава Кабмина рассказал, что благодаря учителям, в частности, удалось обеспечить непрерывность образовательного процесса во время войны и адаптировать его к вызовам военного времени.

Шмыгаль отметил: системные реформы и изменения в сфере образования продолжают воплощать в жизнь, чтобы украинские дети реализовали себя в этом динамичном и изменчивом мире. Но прежде всего обучение наших детей должно быть безопасным и качественным. Для этого в Украине создают школы-укрытия.

Строим сейчас около двухсот таких школ во всех прифронтовых регионах, где риски безопасности особенно высоки. Всего в обустройство школьных укрытий в этом году мы будем инвестировали более 6 миллиардов гривен,

– сообщил премьер.

Так же, по словам премьера, в Украине создают безопасную среду для обучения детей. В частности, в школах вводят должности офицеров безопасности, ведь это требования времени.

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Какие еще изменения и реформы воплощают

Закупают и "школярики". Ежегодно от 400 – до 500. Потребность в школьных автобусах планируют полностью закрыть в ближайшее время, чтобы дети имели возможность получать качественное образование.



Во Львове проходит фестиваль "Учителя будущего 2025" / Фото 24 Канала

Также, по словам Шмыгаля, продолжается реализация программы обеспечения учащихся бесплатным школьным питанием. Сейчас возможность поесть в школе бесплатно имеют ученики начальной школы. С сентября программу распространят на учеников на прифронтовых территориях. Со временем – на всех украинских школьников.

В рамках программы "Школа офлайн" вернули на очное обучение уже 164 тысячи учеников. Планируем вернуть 300 тысяч школьников. Это жизненно необходимый шаг,

– добавил чиновник.

Также продолжают воплощать в жизнь реформу НУШ. Продолжается и модернизация мастерских в профтехах и тому подобное.

Напомним, что на фестиваль "Учителя будущего", который пройдет во Львове в течение 19 – 20 июня, собрались более двух тысяч ведущих педагогов страны и экспертов. В рамках мероприятия запланировали более 250 мероприятий, в частности лекции, дискуссии и презентации с известными украинскими и мировыми спикерами. 24 Канал является медиапартнером фестиваля.