Об этом он сказал на форуме, информирует 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Также глава МОН вспомнил и о реформе.

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Как вернуть украинцев на Родину

Чиновник считает, что украинцы будут возвращаться домой, если будут стремиться поступить и учиться в вузах нашего государства.

Сегодня за пределами Украины находится около миллиона детей и молодежи. Кто-то учится в школе, кто-то уже является студентом, кто-то – в дошкольном возрасте,

– отметил министр.

И добавил, что около 100 тысяч выпускников иностранных школ сейчас принимают решение, где получать высшее образование. Поэтому надо сделать так, чтобы они выбирали украинские университеты, а не иностранные. Для этого нужно внедрять глубокие, системные реформы.

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Лисовой также убежден, что надо модернизировать профессиональное образование, сделать его привлекательным, обеспечить "быстрый трек" к успешной самореализации.

Реформа профессионального образования уже заложена в новый закон, принятый в первом чтении. Ожидается, что уже 15 числа он будет вынесен на второе чтение в Верховной Раде,

– анонсировал чиновник.

Говорится о модернизации мастерских, сотрудничестве с государственной службой занятости, внедрение ваучеров и запуск краткосрочных программ для взрослых, которые позволяют найти новую профессию.