Для этого Кабмин предложил несколько сценариев обучения с возможностью получить аттестат нашего государства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

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Как будут учиться украинские дети-беженцы

Чиновники говорят: важно, чтобы ребенок за рубежом имел доступ к украинскому образованию, ведь это:

помогает сохранить связь с Украиной;

избегает двойной учебной нагрузки;

облегчает возвращение в украинскую школу;

Поэтому правительство предлагает 4 удобных сценария для семей за рубежом:

Сценарий 1. Параллельное обучение в двух школах

Обучение продолжается онлайн в украинской школе и дополнительно офлайн в зарубежной. Предусматривает:

гибкий график и украиноведческий компонент;

украинская школа засчитывает оценки из иностранной школы;

легкая регистрация через цифровую платформу.

По завершению можно получить свидетельство украинского образца.

Сценарий 2. Зарубежная школа + украинская субботняя/воскресная

Обучение продолжается в локальной школе, и дополнительно ребенок посещает украинские занятия на выходных. Предусматривает:

зачисление результатов через партнерские центры или Международную украинскую школу;

полный доступ к цифровой платформе.

выпускники получают свидетельство о полном общем среднем образовании украинского образца.

Сценарий 3. Обучение только в зарубежной школе

Такой вариант предусматривает полную интеграцию в систему страны пребывания.

Украина признает оценки по общим предметам;

можно приобщиться к украиноведческому модулю.

по желанию семьи можно получить свидетельство украинского образца.

Сценарий 4. Полностью дистанционная украинская школа

Ребенок привлечен к дистанционному обучению только онлайн, но по украинской программе.

️полноценное школьное образование дома;

рекомендуется участие в местных кружках и культурных мероприятиях для адаптации.

свидетельство украинского образца гарантировано.

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