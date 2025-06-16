Для этого Кабмин предложил несколько сценариев обучения с возможностью получить аттестат нашего государства. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.
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Как будут учиться украинские дети-беженцы
Чиновники говорят: важно, чтобы ребенок за рубежом имел доступ к украинскому образованию, ведь это:
- помогает сохранить связь с Украиной;
- избегает двойной учебной нагрузки;
- облегчает возвращение в украинскую школу;
Поэтому правительство предлагает 4 удобных сценария для семей за рубежом:
Сценарий 1. Параллельное обучение в двух школах
Обучение продолжается онлайн в украинской школе и дополнительно офлайн в зарубежной. Предусматривает:
- гибкий график и украиноведческий компонент;
- украинская школа засчитывает оценки из иностранной школы;
- легкая регистрация через цифровую платформу.
По завершению можно получить свидетельство украинского образца.
Сценарий 2. Зарубежная школа + украинская субботняя/воскресная
Обучение продолжается в локальной школе, и дополнительно ребенок посещает украинские занятия на выходных. Предусматривает:
- зачисление результатов через партнерские центры или Международную украинскую школу;
- полный доступ к цифровой платформе.
- выпускники получают свидетельство о полном общем среднем образовании украинского образца.
Сценарий 3. Обучение только в зарубежной школе
Такой вариант предусматривает полную интеграцию в систему страны пребывания.
- Украина признает оценки по общим предметам;
- можно приобщиться к украиноведческому модулю.
- по желанию семьи можно получить свидетельство украинского образца.
Сценарий 4. Полностью дистанционная украинская школа
Ребенок привлечен к дистанционному обучению только онлайн, но по украинской программе.
- ️полноценное школьное образование дома;
- рекомендуется участие в местных кружках и культурных мероприятиях для адаптации.
- свидетельство украинского образца гарантировано.
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