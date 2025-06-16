Для цього Кабмін запропонував декілька сценаріїв навчання із можливістю отримати атестат нашої держави. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Як вчитимуться українські діти-біженці

Посадовці кажуть: важливо, аби дитина за кордоном мала доступ до української освіти, адже це:

допомагає зберегти зв'язок із Україною;

уникає подвійного навчального навантаження;

полегшує повернення до української школи;

Тож уряд пропонує 4 зручні сценарії для родин за кордоном:

Сценарій 1. Паралельне навчання у двох школах

Навчання триває онлайн в українській школі і додатково офлайн у закордонній. Передбачає:

гнучкий графік і українознавчий компонент;

українська школа зараховує оцінки з іноземної школи;

легка реєстрація через цифрову платформу.

По завершенню можна отримати свідоцтво українського зразка.

Сценарій 2. Закордонна школа + українська суботня/недільна

Навчання триває у локальній школі, і додатково дитина відвідує українські заняття на вихідних. Передбачає:

зарахування результатів через партнерські осередки або Міжнародну українську школу;

повний доступ до цифрової платформи.

випускники отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту українського зразка.

Сценарій 3. Навчання лише у закордонній школі

Такий варіант передбачає повну інтеграцію у систему країни перебування.

Україна визнає оцінки зі спільних предметів;

можна долучитись до українознавчого модуля.

за бажанням родини можна отримати свідоцтво українського зразка.

Сценарій 4. Повністю дистанційна українська школа

Дитина залучена до дистанційного навчання лише онлайн, але за українською програмою.

️повноцінна шкільна освіта вдома;

️рекомендується участь у місцевих гуртках та культурних заходах для адаптації.

свідоцтво українського зразка гарантовано.

Раніше освітній омбудсмен прокоментувала виїзд українських старшокласників за кордон.