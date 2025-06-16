Для цього Кабмін запропонував декілька сценаріїв навчання із можливістю отримати атестат нашої держави. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

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Як вчитимуться українські діти-біженці

Посадовці кажуть: важливо, аби дитина за кордоном мала доступ до української освіти, адже це:

  • допомагає зберегти зв'язок із Україною;
  • уникає подвійного навчального навантаження;
  • полегшує повернення до української школи;

Тож уряд пропонує 4 зручні сценарії для родин за кордоном:

Сценарій 1. Паралельне навчання у двох школах

Навчання триває онлайн в українській школі і додатково офлайн у закордонній. Передбачає:

  • гнучкий графік і українознавчий компонент;
  • українська школа зараховує оцінки з іноземної школи;
  • легка реєстрація через цифрову платформу.

По завершенню можна отримати свідоцтво українського зразка.

Сценарій 2. Закордонна школа + українська суботня/недільна

Навчання триває у локальній школі, і додатково дитина відвідує українські заняття на вихідних. Передбачає:

  • зарахування результатів через партнерські осередки або Міжнародну українську школу;
  • повний доступ до цифрової платформи.
  • випускники отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту українського зразка.

Сценарій 3. Навчання лише у закордонній школі

Такий варіант передбачає повну інтеграцію у систему країни перебування.

  • Україна визнає оцінки зі спільних предметів;
  • можна долучитись до українознавчого модуля.
  • за бажанням родини можна отримати свідоцтво українського зразка.

Сценарій 4. Повністю дистанційна українська школа

Дитина залучена до дистанційного навчання лише онлайн, але за українською програмою.

  • ️повноцінна шкільна освіта вдома;
  • ️рекомендується участь у місцевих гуртках та культурних заходах для адаптації.
  • свідоцтво українського зразка гарантовано.

Раніше освітній омбудсмен прокоментувала виїзд українських старшокласників за кордон.