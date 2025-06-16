Для цього Кабмін запропонував декілька сценаріїв навчання із можливістю отримати атестат нашої держави. Про це інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.
Дивіться також "Є проблема": якою мовою навчаються учні на Закарпатті
Як вчитимуться українські діти-біженці
Посадовці кажуть: важливо, аби дитина за кордоном мала доступ до української освіти, адже це:
- допомагає зберегти зв'язок із Україною;
- уникає подвійного навчального навантаження;
- полегшує повернення до української школи;
Тож уряд пропонує 4 зручні сценарії для родин за кордоном:
Сценарій 1. Паралельне навчання у двох школах
Навчання триває онлайн в українській школі і додатково офлайн у закордонній. Передбачає:
- гнучкий графік і українознавчий компонент;
- українська школа зараховує оцінки з іноземної школи;
- легка реєстрація через цифрову платформу.
По завершенню можна отримати свідоцтво українського зразка.
Сценарій 2. Закордонна школа + українська суботня/недільна
Навчання триває у локальній школі, і додатково дитина відвідує українські заняття на вихідних. Передбачає:
- зарахування результатів через партнерські осередки або Міжнародну українську школу;
- повний доступ до цифрової платформи.
- випускники отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту українського зразка.
Сценарій 3. Навчання лише у закордонній школі
Такий варіант передбачає повну інтеграцію у систему країни перебування.
- Україна визнає оцінки зі спільних предметів;
- можна долучитись до українознавчого модуля.
- за бажанням родини можна отримати свідоцтво українського зразка.
Сценарій 4. Повністю дистанційна українська школа
Дитина залучена до дистанційного навчання лише онлайн, але за українською програмою.
- ️повноцінна шкільна освіта вдома;
- ️рекомендується участь у місцевих гуртках та культурних заходах для адаптації.
- свідоцтво українського зразка гарантовано.
Раніше освітній омбудсмен прокоментувала виїзд українських старшокласників за кордон.