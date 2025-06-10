А й про мови національних меншин. Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву освітнього омбудсмена Надії Лещик "РБК-Україна".

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Якою мовою навчаються учні на Закарпатті

Лещик каже, що у початковій школі навчання може відбуватися мовою національних меншин поряд із державною мовою. Але з 5 класу викладання має бути українською, а мова національних меншин – як окремий предмет.

У класах (групах) з навчанням мовами нацменшин, які є офіційними мовами ЄС, гарантується право на використання мови відповідної нацменшини в освітньому процесі поряд з державною мовою,

– зазначила вона.

І додала, що є позитивний висновок Венеціанської комісії, тому утисків немає.

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Також омбудсмен розповіла про ще одну проблему.

На Закарпатті є проблема – частина директорів, за нашими неофіційними даними, не має сертифіката про володіння державною мовою,

– каже Лещик.

І зауважила: була історія, коли директор школи вже вкотре складав іспит з державної мови і досі не склав. При цьому омбудсмен зазначила: проблеми є, але з цим працюють. І працювати варто без тиску, без примусу. І особистим прикладом показувати й розповідати, чому мова є важливою в освітньому процесі.