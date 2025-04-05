Відповідно це може зашкодити євроінтеграційному процесу нашої держави. Про це в інтерв’ю УНН заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, зазначає 24 Канал.

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Чому не заборонять російську мову у школах

Нардеп зазначив: вони враховують прагнення України до вступу до Європейського Союзу, а також рекомендації Венеціанської комісії та вимоги окремих держав-членів ЄС.

Ми не можемо в освітньому законодавстві встановити пряму заборону щодо використання мов корінних народів та національних меншин України, включно з російською мовою як в освітньому процесі, так і під час перерв у школах. В іншому разі така норма буде розглядатися як дискримінаційна і може ускладнити наш рух до Європейського Союзу,

– пояснив він.

За словами нардепа, процес дерусифікації загальної середньої освіти не пов'язаний зі зміною законодавства чи з адміністративним тиском, а є реакцією українського суспільства на воєнні злочини росіян.

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Бабак розповів про наявність тенденції, коли батьки відмовляються від того, аби їхня дитина вивчала російську мову.

У 2023 – 2024 роках кількість школярів, що вивчали російську мову як окремий предмет, скоротилася в 5 разів – до 768. І лише у 3-х закладах загальної середньої освіти вивчалася російська мова як окремий предмет,

– уточнив він.

Раніше ми інформували про те, що у Верховній Раді запропонували заборонити російську мову у сфері освіти.