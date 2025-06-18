Про це він сказав на форумі, інформує 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Також очільник МОН згадав і про реформу.

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Як повернути українців на Батьківщину

Посадовець вважає, що українці повертатимуться додому, якщо прагнутимуть вступити та навчатися у вишах нашої держави.

Сьогодні за межами України перебуває близько мільйона дітей і молоді. Хтось навчається у школі, хтось уже є студентом, хтось – у дошкільному віці,

– зазначив міністр.

І додав, що близько 100 тисяч випускників іноземних шкіл зараз ухвалюють рішення, де здобувати вищу освіту. Тому треба зробити так, щоб вони обирали українські університети, а не іноземні. Для цього потрібно впроваджувати глибокі, системні реформи.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Лісовий також переконаний, що треба модернізувати професійну освіту, зробити її привабливою, забезпечити "швидкий трек" до успішної самореалізації.

Реформа професійної освіти вже закладена в новий закон, ухвалений у першому читанні. Очікується, що вже 15 числа він буде винесений на друге читання у Верховній Раді,

– анонсував посадовець.

Мовиться про модернізацію майстерень, співпрацю з державною службою зайнятості, впровадження ваучерів і запуск короткотермінових програм для дорослих, які дозволяють знайти нову професію.