Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів "РБК-Україні" цікаві статистичні дані щодо цієї ситуації. Зокрема, заауважив, що ці 17- і 18-річні хлопці, перебуваючи за кордоном, складають НМТ, зазначає 24 Канал.

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Посадовець зауважив, що 20 тисяч осіб зареєструвалися на НМТ цьогоріч, будучи за кордоном.

Це означає, що люди виїжджають, але все одно вважають українську вищу освіту привабливим для себе варіантом продовження освіти. І багато із тих, які виїжджають в 17 років, повертаються, вступивши в український заклад вищої освіти,

– зазначив посадовець.

При цьому уточнив, що за кордоном є 55 центрів, де можна цьогоріч скласти НМТ. Вони розташовані у 34 країнах.

Чи ми втрачаємо неповнолітніх громадян, які виїжджають за кордон з батьками? Абсолютно,

– заявив Винницький.

І додав, що статистичні дані щодо цього питання збирає не він, а Державна міграційна служба або Державна прикордонна служба.

Факт є такий: ці люди всі мають можливість, виїхавши за кордон, вступити в іноземні заклади вищої освіти, але вони пишуть НМТ. Для вступу в університет в Польщі та в Німеччині не потрібно НМТ. В Англії не потрібно НМТ. Ти показуєш свій атестат з загальної середньої школи і вступаєш за їхніми вступними іспитами, якщо такі є,

– акцентував заступник міністра.

Результати НМТ, зауважив він, потрібні для вступу в українські заклади освіти.

І 20 тисяч кожного року його пишуть. Це говорить про те, що українська вища освіта залишається популярною, зокрема, і серед тих, хто виїжджає за кордон,

– вважає посадовець.

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