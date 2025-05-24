Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал "РБК-Украина" интересные статистические данные по этой ситуации. В частности, отметил, что эти 17- и 18-летние ребята, находясь за рубежом, сдают НМТ, отмечает 24 Канал.

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Что говорят в МОН о выезде 17-летних ребят за границу

Чиновник отметил, что 20 тысяч человек зарегистрировались на НМТ в этом году, будучи за рубежом.

Это означает, что люди выезжают, но все равно считают украинское высшее образование привлекательным для себя вариантом продолжения образования. И многие из тех, которые выезжают в 17 лет, возвращаются, поступив в украинское заведение высшего образования,

– отметил чиновник.

При этом уточнил, что за рубежом есть 55 центров, где можно в этом году сдать НМТ. Они расположены в 34 странах.

Теряем ли мы несовершеннолетних граждан, которые выезжают за границу с родителями? Абсолютно,

– заявил Винницкий.

И добавил, что статистические данные по этому вопросу собирает не он, а Государственная миграционная служба или Государственная пограничная служба.

Факт таков: эти люди все имеют возможность, выехав за границу, поступить в иностранные высшие учебные заведения, но они пишут НМТ. Для поступления в университет в Польше и в Германии не нужно НМТ. В Англии не требуется НМТ. Ты показываешь свой аттестат из общей средней школы и поступаешь по их вступительным экзаменам, если такие есть,

– акцентировал заместитель министра.

Результаты НМТ, заметил он, нужны для поступления в украинские учебные заведения.

И 20 тысяч ежегодно его пишут. Это говорит о том, что украинское высшее образование остается популярным, в частности, и среди тех, кто выезжает за границу,

– считает чиновник.

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