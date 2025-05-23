Об этом говорится в результатах исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине". Его провели в марте 2025 года по инициативе Фонда Елены Зеленской, отмечает 24 Канал.
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Каждый четвертый ребенок думает об эмиграции
Авторы исследования указывают, что среди негативных подтвержденных трендов – значительное стремление молодежи жить за границей.
В то же время родители не слишком поддерживают такую миграцию: только 13% считают ее желательной для своих детей, что может сдерживать реализацию таких намерений.
Среди тех, кто стремится остаться в Украине, статистически более высокий уровень участия в волонтерстве.
Гендерных различий в миграционных ориентациях нет. Однако есть различия по типу населенного пункта, региону и образовательному уровню родителей: дети из городов и семей с высшим образованием чаще хотят эмигрировать.
Основными мотивациями для переезда за границу дети называют:
- больше возможностей (79%);
- желание увидеть мир (63%);
- лучшее образование (39%).
- Фактор безопасности – лишь четвертый по важности.
Зато для родителей фактор безопасности является ведущим аргументом в пользу эмиграции.
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