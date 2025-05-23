Об этом говорится в результатах исследования "Индекс будущего: профессиональные ожидания и развитие подростков в Украине". Его провели в марте 2025 года по инициативе Фонда Елены Зеленской, отмечает 24 Канал.

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Каждый четвертый ребенок думает об эмиграции

Авторы исследования указывают, что среди негативных подтвержденных трендов – значительное стремление молодежи жить за границей.

В то же время родители не слишком поддерживают такую миграцию: только 13% считают ее желательной для своих детей, что может сдерживать реализацию таких намерений.

Среди тех, кто стремится остаться в Украине, статистически более высокий уровень участия в волонтерстве.

Гендерных различий в миграционных ориентациях нет. Однако есть различия по типу населенного пункта, региону и образовательному уровню родителей: дети из городов и семей с высшим образованием чаще хотят эмигрировать.

Основными мотивациями для переезда за границу дети называют:

больше возможностей (79%);

желание увидеть мир (63%);

лучшее образование (39%).

Фактор безопасности – лишь четвертый по важности.

Зато для родителей фактор безопасности является ведущим аргументом в пользу эмиграции.

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