Про це зазначено у результатах дослідження "Індекс майбутнього: професійні очікування та розвиток підлітків в Україні". Його провели у березні 2025 року за ініціативи Фундації Олени Зеленської, зазначає 24 Канал.

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Кожна четверта дитина думає про еміграцію

Автори дослідження вказують, що серед негативних підтверджених трендів – значне прагнення молоді жити за кордоном.

Водночас батьки не надто підтримують таку міграцію: лише 13% вважають її бажаною для своїх дітей, що може стримувати реалізацію таких намірів.

Серед тих, хто прагне залишитися в Україні, статистично вищий рівень участі у волонтерстві.

Гендерних відмінностей у міграційних орієнтаціях немає. Однак є відмінності за типом населеного пункту, регіоном та освітнім рівнем батьків: діти з міст та родин із вищою освітою частіше хочуть емігрувати.

Основними мотиваціями для переїзду за кордон діти називають:

більше можливостей (79%);

бажання побачити світ (63%);

краща освіта (39%).

Безпековий чинник – лише четвертий за важливістю.

Натомість для батьків безпековий чинник є провідним аргументом на користь еміграції.

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