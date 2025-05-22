Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У відомстві при цьому роз'яснили деталі змін.

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Який вибір матимуть випускники 9 класів

Кожен випускник 9 класу матиме вибір:

вступити до академічного ліцею, обрати профіль і готуватися до навчання в університеті;

вступити до професійного або фахового коледжу, здобути спеціальність одночасно із загальною середньою освітою та швидше вийти на ринок праці.

В академічних ліцеях учні обиратимуть профіль навчання, а також:

предмети в межах профілю;

предмети поза профілем – ті, що для них є цікавими.

Чи у кожному ліцеї буде широкий вибір профілів і предметів

Щоб старшокласники мали ширший вибір предметів, у закладі освіти має бути достатньо учнів на паралелі. Це дає змогу формувати більше навчальних груп, а отже – пропонувати різні профілі та курси. Більша кількість учнів також означає ширше коло однолітків, з якими можна навчатися й розвиватися разом.

Саме тому ліцейні класи (10 – 12) мають бути організовані в окремих закладах освіти. Такий формат допомагає ліпше адаптуватися до психологічних та освітніх потреб учнів. Окрім того, відокремленість ліцеїв зробить організацію освітнього процесу зручнішою, адже:

можна буде викладати курси за модульним принципом (наприклад, упродовж кількох місяців, а не протягом року);

організовувати змінні групи, а не сталі класи, коли учень увесь рік навчається з тими самими підлітками;

мати приміщення для створення великої кількості груп, а отже, і широкого вибору предметів і курсів.

Що буде, якщо учень обере не той профіль

У "Профільній" з'являється 10 адаптаційний клас. Упродовж цього року учні будуть звикати до нового середовища та профілю. І якщо щось не сподобається, – зможуть змінити вибір на 11 і 12 класи.

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Чи треба буде доїжджати до ліцеїв

Планування мережі ліцеїв ураховує їхню доступність. Максимальна відстань – до 30 кілометрів, у багатьох випадках – 10 – 20 кілометрів. Ліцеї не мають закріпленої території обслуговування.

До них організують підвезення учнів. За організацію й оплату підвезення учнів до академічних ліцеїв відповідає місцева влада.

У виняткових випадках, якщо відстань до ліцею перевищить 30 кілометрів, при ліцеях створять пансіони.

Що буде з 1 – 9 класами

Школи з 1 – 9, 5 – 9 чи 1 – 4 класами продовжать роботу. А початкові залишаються максимально наближеними до місць проживання учнів, як це і є зараз.

Чому реформа старшої школи потрібна саме зараз

Реформа "Нова українська школа" закріплена в законодавстві й триває вже 8 років. "Профільна" – лише один з етапів великої реформи. У 2018 році зміни розпочалися в початковій школі, зараз тривають у 5 – 7 класах. І вже з 2027 року реформа розпочнеться у старшій школі.

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Чому реформа потрібна

Причина 1. Розрив у якості та доступності освіти між учнями з міст та сіл згідно з міжнародним дослідженням якості освіти PISA – 2022:

майже 5 років навчання – у читанні;

більш як 4,5 року – у математиці;

майже 4 роки – у природничо-наукових дисциплінах.

Причина 2. Технологічний прогрес змінює ринок праці

Нові професії постійно з'являються, а до старих оновлюють вимоги. Школа повинна готувати учнів до майбутнього.

Причина 3. Підхід до освітнього процесу потребує оновлень

Навчальні програми, технічне оснащення та підходи до навчання повинні відповідати часу та адаптуватися до потреб учнів.

Згідно з дослідженням КМІС, проведеним на запит МОН і Швейцарсько-українського проєкту DECIDE, 63% старшокласників хочуть обирати предмети, 67% – набувати вмінь, які знадобляться у житті.