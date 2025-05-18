Зараз вони у процесі трансформації і мають запрацювати до 2027 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що думають батьки, вчителі й учні про новації

Такі зміни передбачені законопроєктом про формування мережі ліцеїв, який у Верховній Раді зареєстрували 18 березня, розповів начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський.

Вчителька Віра Цвіркун у школі працює з 2008 року. У її класі нині – 21 учень. Вчителька вважає, що найкращим варіантом для них надалі буде перехід гуртом, адже діти усі здружилися.

Я їх дуже люблю, я до них дуже звикла, зі своїми дітками я, звичайно, хотіла б перейти,

– каже педагогиня.

І додає, що варіанти працевлаштування вчителів початкової ланки надалі – поки на стадії обговорення. Батьки новину про такі зміни у закладі сприйняли по-різному, розповіла матір третьокласника Людмила Камінська.

Уже сформований колектив і якщо цей колектив потрібно буде розділити, то потрібно буде адаптувати дитину до цього переходу. Для кожної дитини – це психологічна травма, треба правильно дитині все пояснити, обґрунтувати,

– каже мама учня.

Учні в академічному ліцеї зможуть навчатися в сучасних умовах, пояснила заступниця директора з виховної роботи Лариса Кухар.

Ліцей справді дасть можливість кожному учню знайти себе, дасть можливість отримати саме знання з тих предметів, які знадобляться нашим випускникам у майбутньому,

– переконана вона.

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Скільки ліцеї буде в області

Ситуація з кількістю таких закладів освіти до початку 2027 навчального року може суттєво змінитися, додав Данилевський.

Сьогодні у зв'язку з різними обставинами, з міграцією дітей і з тим, що є певні обставини в громадах, реально таких ліцеїв, які на сьогодні можуть функціонувати в тих обсягах і в тих вимогах, які є сьогодні ставить життя, буде приблизно 64,

– уточнює він.

І додає, що реформа передбачає, що можуть бути кілька видів закладів освіти.

Зокрема, це гімназія і ліцеї. В гімназії передбачається, що має бути молодша шкільна група і середня ланка. Ліцей – це вже профілізація, це вже старша ланка. Тому фактично майже в кожній громаді залишається навчальний заклад. Буде там або початкова школа, або класична гімназія, де початкова і середня ланка, тобто діти вчитимуться до певного віку. І далі, коли вже буде поглиблене вивчення певних предметів, вони визначатимуться, в який ліцей вони під'їжджатимуть, або де вони перебуватимуть,

– розповів чиновник.

Раніше ми інформували, що у 16 областях України вже затвердили мережу академічних ліцеїв.