Сейчас они в процессе трансформации и должны заработать до 2027 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Сколько лицеев сформируют на Закарпатье в рамках реформы старшей школы

Что думают родители, учителя и ученики о новациях

Такие изменения предусмотрены законопроектом о формировании сети лицеев, который в Верховной Раде зарегистрировали 18 марта, рассказал начальник областного управления образования и науки Валерий Данилевский.

Учительница Вера Цвиркун в школе работает с 2008 года. В ее классе сейчас – 21 ученик. Учительница считает, что лучшим вариантом для них в дальнейшем будет переход вместе, ведь дети все сдружились.

Я их очень люблю, я к ним очень привыкла, со своими детьми я, конечно, хотела бы перейти,

– говорит педагог.

И добавляет, что варианты трудоустройства учителей начального звена в дальнейшем – пока на стадии обсуждения. Родители новость о таких изменениях в заведении восприняли по-разному, рассказала мать третьеклассника Людмила Каминская.

Уже сформирован коллектив и если этот коллектив нужно будет разделить, то нужно будет адаптировать ребенка к этому переходу. Для каждого ребенка – это психологическая травма, надо правильно ребенку все объяснить, обосновать,

– говорит мама ученика.

Ученики в академическом лицее смогут учиться в современных условиях, объяснила заместитель директора по воспитательной работе Лариса Кухар.

Лицей действительно даст возможность каждому ученику найти себя, даст возможность получить именно знания по тем предметам, которые понадобятся нашим выпускникам в будущем,

– убеждена она.

Смотрите также Перед старшеклассниками встанет выбор: как изменят старшую школу в Украине

Сколько лицеев будет в области

Ситуация с количеством таких учебных заведений до начала 2027 учебного года может существенно измениться, добавил Данилевский.

Сегодня в связи с различными обстоятельствами, с миграцией детей и с тем, что есть определенные обстоятельства в общинах, реально таких лицеев, которые сегодня могут функционировать в тех объемах и в тех требованиях, которые сегодня ставит жизнь, будет примерно 64,

– уточняет он.

И добавляет, что реформа предусматривает, что могут быть несколько видов учебных заведений.

В частности, это гимназия и лицеи. В гимназии предполагается, что должна быть младшая школьная группа и среднее звено. Лицей – это уже профилизация, это уже старшее звено. Поэтому фактически почти в каждой общине остается учебное заведение. Будет там или начальная школа, или классическая гимназия, где начальное и среднее звено, то есть дети будут учиться до определенного возраста. И дальше, когда уже будет углубленное изучение определенных предметов, они будут определяться, в какой лицей они будут подъезжать, или где они будут находиться,

– рассказал чиновник.

Ранее мы информировали, что в 16 областях Украины уже утвердили сеть академических лицеев.