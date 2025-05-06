Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Після 9 класу кожен учень матиме вибір подальшого шляху навчання.

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Як змінять старшу школу в Україні

Цей вибір включатиме обрання одного з двох варіантів:

вступити до академічного ліцею, обрати профіль і готуватися до навчання в університеті;

вступити до професійного коледжу, здобути спеціальність одночасно із загальною середньою освітою та швидше вийти на ринок праці.

Щоб старшокласники мали великий вибір предметів, у закладі "на паралелі" має бути багато учнів. Це дасть змогу формувати групи й створювати середовище для спілкування та взаємопідтримки,

– зазначають у МОН.

І додають: саме тому ліцейні класи (10 – 12) мають бути організовані в окремих закладах освіти. Такий формат допомагає краще адаптуватися до психологічних та освітніх потреб учнів.

Важливо! Школи з 1 – 9, 5 – 9 чи 1 – 4 класами продовжать роботу!

Більше про реформу профільної середньої освіти можна дізнатися на сайті.