Тож у червні учні вже можуть відпочивати. Від чого залежить початок літніх канікул у школах раніше, розповість 24 Канал.

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Чи скоротять тривалість літніх канікул у 2025 році

Раніше у медіа та соцмережах ширили інформацію про те, що цьогоріч літні канікули у школах України триватимуть лише два місяці, а вчитися учням доведеться аж до 30 червня. Однак у Центрі протидії дезінформації назвали таке повідомлення неправдивим.

І пояснили, що не існує законодавчого акту, який обмежує тривалість канікул. Адже Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 2020 року каже, що кожна школа самостійно визначає тривалість канікул. Однак вони не мають тривати менше ніж 30 календарних днів.

Як зазначає Міністерство освіти і науки України, кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом.

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Коли розпочнуться літні канікули у школах України

Окремі школи можуть продовжити повноцінне навчання у червні, зважаючи на інтелектуальний розвиток учнів, а також на освітні втрати. Але це не означає, що всі у всіх школах учні навчатимуться до 30 червня.

Школа може закінчити навчальний рік не обов'язково 30 червня, а умовно 30 травня, якщо учні виконали навчальну програму. Опісля вже розпочинати канікули, уточнювали у МОН.

Тож здебільшого канікули у школах України розпочнуться з кінця травня – червня.

Раніше ми детально розповідали, коли у регіонах України пролунає останній дзвоник у школах.