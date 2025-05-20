От чего зависит начало летних каникул в школах Украины

Сократят ли продолжительность летних каникул в 2025 году

Ранее в медиа и соцсетях распространяли информацию о том, что в этом году летние каникулы в школах Украины продлятся всего два месяца, а учиться ученикам придется до 30 июня. Однако в Центре противодействия дезинформации назвали такое сообщение ложным.

И объяснили, что не существует законодательного акта, который ограничивает продолжительность каникул. Ведь Закон Украины "О полном общем среднем образовании" от 2020 года говорит, что каждая школа самостоятельно определяет продолжительность каникул. Однако они не должны длиться менее 30 календарных дней.

Как отмечает Министерство образования и науки Украины, каждая школа может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством.

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Когда начнутся летние каникулы в школах Украины

Отдельные школы могут продолжить полноценное обучение в июне, учитывая интеллектуальное развитие учащихся, а также на образовательные потери. Но это не означает, что все во всех школах ученики будут учиться до 30 июня.

Школа может закончить учебный год не обязательно 30 июня, а условно 30 мая, если ученики выполнили учебную программу. После уже начинать каникулы, уточняли в МОН.

Поэтому в основном каникулы в школах Украины начнутся с конца мая – июня.

Ранее мы подробно рассказывали, когда в регионах Украины прозвучит последний звонок в школах.