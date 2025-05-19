В каких городах Украины последний звонок в школах прозвучит 30 мая

Заметим, что даты проведения праздника последнего звонка в школах будут отличаться. Ведь каждая школа в рамках этого учебного года, отмечает Министерство образования и науки Украины, может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, согласованных правительством.

В основном проведение праздника последнего звонка в школах нашего государства запланировать на 30 – 31 мая.

30 мая последний звонок прозвучит в школах таких городов и областей Украины:

Киев;

Черкассы;

Луцк (в этом городе последние звонки будут звучать и 30, и 31 мая);

(в этом городе последние звонки будут звучать и 30, и 31 мая); Ровно;

Черновцы (в большинстве школ проведение последнего звонка запланировали именно на эту дату);

(в большинстве школ проведение последнего звонка запланировали именно на эту дату); Харьков;

Одесская область;

Ивано-Франковск;

Тернополь (в большинстве общин Тернопольщины последний звонок также прозвучит 30 мая).

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