У яких містах України останній дзвоник у школах пролунає 30 травня

Зауважимо, що дати проведення свята останнього дзвоника у школах відрізнятимуться. Адже кожна школа у межах цього навчального року, зазначає Міністерство освіти і науки України, може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року у межах, погоджених урядом.

Здебільшого проведення свята останнього дзвоника у школах нашої держави запланувати на 30 – 31 травня.

30 травня останній дзвоник прозвучить у школах таких міст та областей України:

Київ;

Черкаси;

Луцьк (у цьому місті останні дзвоники лунатимуть і 30, і 31 травня);

(у цьому місті останні дзвоники лунатимуть і 30, і 31 травня); Рівне;

Чернівці (у більшості шкіл проведення останнього дзвоника запланували саме на цю дату);

(у більшості шкіл проведення останнього дзвоника запланували саме на цю дату); Харків;

Одещина;

Івано-Франківськ;

Тернопіль (у більшості громад Тернопільщини останній дзвоник також пролунає 30 травня).

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