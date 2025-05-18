Опісля учні підуть на літні канікули. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці заступниці міського голови Анастасії Чубіної.

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Коли прозвучить останній дзвоник у Черкасах у 2025 році

За словами Чубіної, останній дзвоник у 2024 – 2025 навчальному році пролунає для всіх школярів міста 30 травня.

6 червня відбудеться випускний для учнів дев'ятих класів,

– уточнила вона.

Марш подяки випускників відбудеться у місті 13 червня, додала посадовиця.

13 червня зустрінемося на традиційному загальноміському Марші подяки випускників 11-х класів. А 14 червня одинадцятикласники урочисто відзначать випускний у своїх школах,

– резюмувала Чубіна.

Раніше ми детально розповідали, коли у регіонах пролунає останній дзвоник у школах.