После этого ученики пойдут на летние каникулы. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя городского головы Анастасии Чубиной.

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Когда прозвучит последний звонок в Черкассах в 2025 году

По словам Чубиной, последний звонок в 2024 – 2025 учебном году прозвучит для всех школьников города 30 мая.

6 июня состоится выпускной для учеников девятых классов,

– уточнила она.

Марш благодарности выпускников состоится в городе 13 июня, добавила чиновница.

13 июня встретимся на традиционном общегородском Марше благодарности выпускников 11-х классов. А 14 июня одиннадцатиклассники торжественно отметят выпускной в своих школах,

– резюмировала Чубина.

Ранее мы подробно рассказывали, когда в регионах прозвучит последний звонок в школах.