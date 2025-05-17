Когда последний звонок и летние каникулы на Ровенщине

По словам Подолина, в 466 школах последний день обучения прозвучит 31 мая, в 32 – 12 июня, в 7 – 4 июня, в 30 – 7 июня.

В этом году учебные заведения "выпустят" более 26 тысяч школьников. Среди них – 16328 девятиклассников и 10583 одиннадцатиклассники.

На следующий учебный год в школы придет 13 тысяч первоклассников. Отметим, что каждая школа имеет право самостоятельно формировать структуру учебного процесса, если общая продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней.

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