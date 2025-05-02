Поэтому даты проведения праздника последнего звонка в школах будут отличаться. Когда прозвучит последний звонок в учебных заведениях в разных регионах Украины, рассказывает 24 Канал.

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Когда будет последний звонок в школах в 2025 году

Каждая школа в рамках этого учебного года, отмечает Министерство образования и науки Украины, может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, согласованных правительством.

Киев

В школах Киева последний звонок прозвучит 30 мая. В течение 31 мая – 30 июня учебные заведения сосредоточатся на компенсаторных занятиях, помощи в преодолении образовательных потерь и разрывов, мероприятиях по социально-психологической адаптации для учащихся 1 – 10-х классов, рассказали в КГГА.

Черкассы

Последний звонок в Черкассах прозвучит 30 мая, сообщила заместитель мэра Анастасия Чубина.

Луцк

Последние звонки в школах Луцка должны прозвучать 30 – 31 мая, рассказал директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Ровно

В Ровно 30 мая в гимназиях и лицеях должен прозвучать последний звонок, сообщили в Ровенском городском совете.

Черновцы

В большинстве школ Черновцов учебный год завершится 30 мая. Об этом сайту 0372 сообщили в Управлении образования городского совета. Педагогические советы школ самостоятельно определяют день проведения последнего звонка.

Харьков

В этом году обучение в школах завершится 30 мая. Последние звонки в школах Харькова из соображений безопасности состоятся онлайн, сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

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Кривой Рог

Учебный год в городе закончится 31 мая, рассказала руководительница департамента образования и науки Татьяна Крипак.

Одесская область

Образовательный процесс в Одесской области завершится 30 мая. Это единственная дата для школ всего региона, сообщили в областном Департаменте образования.

Относительно праздника последнего звонка, то в военной администрации для безопасности посоветовали не собирать многолюдных скоплений. Формат проведения мероприятий учебные заведения будут выбирать индивидуально, под личную ответственность каждого руководителя, по решению учредителей. И только там, где есть укрытие.

Ивано-Франковск

В большинстве лицеев и гимназий Ивано-Франковска этот учебный год завершится 30 мая 2025 года, рассказала директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Виктория Дротянко. Относительно проведения праздника последнего звонка – каждое заведение само решает, когда его проводить.

Тернополь

Последний звонок в школах Тернополя прозвучит 30 мая, сообщила Терену начальница городского управления образования и науки Ольга Похиляк.

В большинстве общин Тернопольщины последний звонок также прозвучит 30 мая. Однако в некоторых школах – в начале июня, сообщила директор Департамента образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома.