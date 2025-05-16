Для учеников он будет звучать как онлайн, так и офлайн – в зависимости от формата обучения и ситуации с безопасностью. Об этом сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко "Инфосити", отмечает 24 Канал.

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Когда последний звонок в школах Харькова

Деменко отметила, что торжества, посвященные последнему звонку, не будут проводить на школьных дворах. Выпускные также будут проходить в безопасных пространствах.

Для нас самое важное – это безопасность детей. Все мероприятия будут яркие и торжественные, но в безопасности,

– уточнила Деменко.

Также в июне в Харькове состоятся выпускные вечера для 11-классников. Проведение мероприятий запланировали на вторую половину июня с соблюдением требований безопасности.

Мы уже спланировали выпускные в каждом из 9 районов города. Некоторые районы проведут по два мероприятия, чтобы охватить всех выпускников. Это будет офлайн торжественно, празднично. И это будет в абсолютно безопасных локациях,

– сообщила руководительница департамента.

И добавила, что сейчас в городе находится примерно 60 тысяч детей школьного возраста. Часть учеников учится в безопасных подземных школах.

Недавно в городе открыли уже четвертое учебное заведение такого формата в Шевченковском районе. Еще три большие подземные школы строят в Салтовском районе. Но во время войны большинство детей в прифронтовых городах учится онлайн – из соображений безопасности, отметила чиновница Gx.net.ua.